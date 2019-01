Facebook

Es ändert sich auch am Sonntag recht wenig beim Wetter. Die Wolken lockern aufgrund nordföhniger Effekte vor allem nach Süden hin immer wieder auf und es zeigt sich öfter die Sonne. Nach Norden hin bleiben die Wolken aber dichter und es sind auch wieder einzelne Schneeschauer möglich. Die Schneeschauer könnten gelegentlich aber auch einmal etwas weiter in den Süden übergreifen. "Dabei sind in den Niederungen aber auch Schneeregenschauer möglich", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen ändern kaum und erreichen zum Beispiel in Villach am Nachmittag Werte nahe plus 5 Grad. Generell liegen die Temperaturen in der Villacher Region bei 1 bis 6 Grad.