Nach Großbrand in Finkenstein"Wollen den Ziegenstall bis Mai wieder aufbauen"

Für Kathrin und Josef Oschounig waren Weihnachten heuer von einer unvorstellbaren Tragödie überschattet © Pacheiner

Der Christbaum stand geschmückt im Wohnzimmer, die Krippenfiguren wachten über den Esstisch in der Küche. Eigentlich war alles so, wie immer um diese Zeit. Dennoch war das jüngste Weihnachtsfest für die fünfköpfige Familie Oschounig aus St. Job bei Fürnitz in Finkenstein alles andere als besinnlich. „Wir konnten nicht abschalten, jetzt realisieren wir erst, was passiert ist“, sagen Kathrin und Josef Oschounig. Sieben Tage vor Heilig Abend zerstörte ein Feuer den Ziegenstall und damit das Lebenswerk des Paares. 196 Ziegen – die meisten von ihnen trächtig – kamen bei dem Brand um. Erst vor drei Jahren war der modernste Ziegenstall Kärntens um einige 100.000 Euro errichtet worden, im Februar 2018 stellte die Familie auf Vollerwerb um.

