Völlig unerwartet verstarb die provisorische Schulleiterin des CHS Villach, Annemarie Mischitz. An der Schule herrscht große Betroffenheit.

An der Schulfassade hängt die schwarze Fahne © Hannes Pacheiner

Ausnahmezustand am CHS - Centrum Humanberuflicher Schulen - in Villach. Völlig unerwartet verstarb die provisorische Leiterin der Höheren Schule, Annemarie Mischitz in den Ferien.