Eine kuriose Sichtung gab es auf der Südautobahn auf Höhe Knoten Villach. Ein Straßenschild lotste die Verkehrsteilnehmer in eine Stadt, die es so nicht gibt.

Ein Schreibfehler sorgte für Irritation © KK/ÖAMTC

Mit einem peinlichen Fehler musste sich die Asfinag in Kärnten vor Kurzem herumschlagen. Auf der A2 Südautobahn in Richtung Italien wurde im Vorjahr ein Straßenschild mit einer falschen Aufschrift aufgestellt. Die Verkehrstafel lotste in Richtung "Ljubjana" - korrekt wäre freilich "Ljubljana". In der aktuellen Ausgabe des Öamtc-Magazins wurde die Panne auch abgedruckt.