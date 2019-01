Marken-Outlet am Oberen Kirchenplatz sperrt Ende Jänner vorübergehend zu. Auch Trendstore-Geschäft in Gerbergasse "saisonalbedingt" geschlossen.

Das Marken-Outlet am Oberen Kirchenplatz sperrt erst im Sommer wieder auf © Holzfeind

Der Trendstore-Dressing Room in der Gerbergasse hat seit dieser Woche geschlossen. Allerdings nur saisonal bedingt, wie Chef Oliver Hönlein betont. "Wir haben vorübergehend geschlossen, weil es sich nur in touristischen Hochzeiten lohnt, alle meine Geschäfte in Villach zu betreiben. Alle Kollektionen gibt es ab sofort im ganzjährig geöffneten Hauptgeschäft "Trendstore" am Oberen Kirchenplatz."