Daniela und Nicole Kopaunik gaben sich in Velden das Ja-Wort. Vorne ihre Hochzeitsplanerinnen Andrea Dreger-Wicht, Sabine Gran und Alexandra Wagner (von links) © KK/Walter Elsner riccio.at

Die Hochzeitsplanerinnen Alexandra Wagner, Sabine Gran und Andrea Dreger-Wicht haben alle Hände voll zu tun: Presseanfragen, Fototermine, Neukundenberatung. Die Unternehmerinnen aus Treffen und Feldkirchen haben sich unter der Marke „Pink Wedding Austria “ der gleichgeschlechtlichen Hochzeitsplanung verschrieben. Seit dem Jahreswechsel dürfen in Österreich auch lesbische und schwule Paare heiraten, das erste Ja-Wort gaben sich die Steirerinnen Daniela und Nicole Kopaunik in der Silvesternacht in Velden.

„Wir haben durch unseren Freundeskreis einen starken Bezug zur Community und freuen uns sehr, dass wir die erste gleichgeschlechtliche Hochzeit organisieren durften“, sagt Wagner.

