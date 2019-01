12.000 Besucher bei Feuerwerk in Villacher Innenstadt. Betten in der Innenstadt waren ausgebucht. Beamter bei Einsatz verletzt.

Das Feuerwerk bildet jährlich den Höhepunkt © KK/Wandertomotion

Der Jahreswechsel begann in Villach mit vollen Betten. „Die Hotels in der Innenstadt waren komplett ausgebucht, vor allem viele Italiener sind gekommen, um bei uns Silvester zu feiern. Es war mehr los als im Vorjahr“, freut sich Gerhard Stroitz vom Tourismusverband. Rund 10.000 Besucher waren tagsüber in der Draustadt unterwegs, 12.000 nutzten den Abend, um das große Feuerwerk zu bestaunen – vermutlich das letzte Mal. Geht es nach Stroitz könnte das Jahr 2020 mit einer umweltschonenderen Lasershow begrüßt werden. Fix ist aber noch nichts. „Wir müssen zuerst Gespräche mit Stadt und Stadtmarketing führen. Ich rechne mit einer Entscheidung im März“, sagt Stroitz. Die Lasershow würde 30.000 Euro kosten, um das Dreifache mehr als das heurige Feuerwerk.

