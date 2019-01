Zu dünne Eisdecke: Stadt Villach warnt vor Lebensgefahr auf Silbersee und Vassacher See. Aichwaldsee bereits freigegeben.

Bereits im Vorjahr lockte eine zu dünne Eisdecke die Läufer auf das Eis © KK/Stadt

Nach dem Weißensee, dem Aichwaldsee und dem Hörzendorfersee wurde am Mittwoch auch der Rauschelesee zum Eislaufen freigegeben. Obwohl die Eisfläche noch nicht freigegeben ist, tummeln sich auch am Vassacher See und Silbersee bereits erste Eisläufer. Die Stadt Villach warnt allerdings: "Aktuelle Messungen zeigen: Die Eisdecke ist noch nicht tragfähig, es herrscht Lebensgefahr!"