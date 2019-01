Afghane festgenommen Drogen im Wert von 300.000 Euro über Grenze geschmuggelt

25-jähriger Afghane hatte 30 Kilogramm Cannabiskraut in Rom gekauft. Bei einer Verkehrskontrolle in Arnoldstein klickten die Handschellen. Die Drogen wollte er in Graz verkaufen.

© APA/Fohringer

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurden am 27. Dezember 2018 auf dem Verkehrskontrollplatz Arnoldstein bei einem Afghanen (25) 30 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt. Der Mann mit Wohnsitz in Graz war von Italien kommend auf der A2 nach Österreich eingereist. Der Lenker war geständig, das Suchtmittel am selben Tage in Rom bei einer ihm nicht bekannten Person um 20.000 Euro erworben zu haben. Die Drogen wollte der Mann nach Graz bringen und dort gewinnbringend verkaufen. Der Verkaufswert wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.