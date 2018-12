Samstagfrüh steigen zwei Männer in Villach in ein Taxi. Wenig später befahlen sie der Lenkerin, ihr Taxi anzuhalten. Die Frau wurde gewürgt, die Täter flüchteten mit der Brieftasche. Nach ihnen wird gefahndet.

Die Polizei fahndet nach den beiden Taxiräubern © KLZ/Eder

Am Freitag gegen 6.25 Uhr in der Früh stiegen zwei Männer im Bereich des Parkhotels in Villach in ein Taxi. Es war nicht das erste in der Reihe. Offensichtlich haben sie sich eines ausgesucht, das von einer Frau gelenkt wurde, weil sie da weniger Widerstand erwarteten.