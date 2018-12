Am 1. Jänner findet in Velden wieder das Neujahrsschwimmen statt. Die Wassertemperatur liegt bei fünf Grad.

Etwa 100 Teilnehmer waren beim Neujahrsschwimmen 2018 © Weichselbraun Helmuth

Am 1. Jänner um 12 Uhr ist es wieder soweit: Mit dem Veldener Neujahrsschwimmen erfolgt die 10. Auflage den Neujahrschimmens vor der Kulisse des Schlosshotels Velden. Der erfrischende Sprung am Neujahrstag soll Glück bringen und neue Lebenskraft wecken. Diese alte Tradition griff der Verein „Sport am Wörthersee“ 2010 auf und schuf damit einen neuen Besuchermagneten.