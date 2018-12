Finkenstein Kufenflitzer stürmen den Aichwaldsee

Facebook

Der Aichwaldsee ist nun zum Eislaufen freigegeben © (c) Hannes Pacheiner

Am Freitag erfolgte der Startschuss für die Eissportler auf dem Aichwaldsee. Unzählige Eishockey- und Eislauffans nutzten die Gelegenheit und stürmten den See in der Gemeinde Finkenstein. Das zwölf Zentimeter dicke und spiegelglatte Eis bietet perfekte Bedingungen. Für Sicherheit und Eispflege sorgen die Eismeister des Eislaufvereins Wörthersee. Öffnungszeit: täglich von 9 bis 17 Uhr.