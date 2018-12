Facebook

Diana West ist beim Silvester-Honky-Tonk einer von vielen Künstlerinnen © (c) Weichselbraun

Schwungvoll und mit viel Musik ins neue Jahr lautet das Villacher Motto am heurigen Silvestertag. Ab 11 Uhr und bis tief in die Nacht wird die Innenstadt zum Honky-Tonk-Mekka. Mehrere Livebands werden auf Bühnen am Rathausplatz, Hauptplatz, Nikolaiplatz und in diversen Lokalen aufspielen. Zentrum der Veranstaltung wird der Rathausplatz sein. Hier feiern Besucher ab 14 Uhr mit Live-DJane Krystl Secret und als Show Act „Vanessa Zinner“. Sie wird auch von Mitternacht bis 2 Uhr für den passenden Silvester-Sound sorgen. Ab 18 Uhr steigt das Hauptprogramm. Den Beginn macht „Roman and the road“ mit den Hits der vergangenen 40 Jahre. Dabei ist auch die Band „Frei.Nach.Plan“ und Schlagersängerin Diana West. Aber auch am Nikolaiplatz geht es heuer hoch her. Fixpunkte zu Mitternacht sind traditionell das große Feuerwerk über der Altstadt und der Wiener Walzer am Rathausplatz.