Zunächst überwiegend sonniges und mildes Wetter, 1 bis 5 Grad plus. Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf.

Eine Wanderung auf den Dobratsch lohnt sich © Naturpark Dobratsch/kk

Ein Hochdruckausläufer bestimmt bei einer nordwestlichen Höhenströmung am Samstag weitgehend den Wetterablauf bei uns im Land. Deshalb scheint nach der Auflösung einiger dicker Nebelbänke in den Niederungen auch tagsüber zumeist für längere Zeit die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen dann vom Norden her langsam wieder ein paar Wolkenfelder auf, die später zum Abend hin dann besonders nach Norden hin etwas dichter werden sollten.