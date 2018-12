Facebook

Brigitte Kaufmann verkauft außergewöhnliche Speisen © Piery

Streetfood-Märkte liegen im Trend. Brigitte Kaufmann hat sich daher entschlossen am Villacher Advent- und Neujahrsmarkt ihren eigenen Stand, „Streetfood Manufaktur by Brigitte Kaufmann“, zu eröffnen. Sie bietet neben heißen Getränken wie Schilcher-Glühwein (0,2 Liter/3,70 Euro), selbsthergestellte Kräuterlimonaden (0,2 Liter/2,50 Euro) oder heiße Milch mit Chilisirup (0,2 Liter/2,80 Euro) auch Speisen an. So steht neben einer Apfel-Curry-Suppe (3,90 Euro), einem Linsen- oder Bohneneintopf mit Speck und Würstl (5,50 Euro) auch eine variierende Tagessuppe (3,90 Euro) auf der Speisekarte.