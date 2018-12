Facebook

Lorenz Petricig, ehemaliger Pfarrer von St. Egyden © GERT EGGENBERGER

Lorenz Petricig, ehemaliger Pfarrer von St. Egyden verstarb am 27. Dezember im 92. Lebensjahr. Petricig wurde in Udine geboren und maturierte am Gymnasium des dortigen Priesterseminars. 1952 wurde er in Gurk zum Priester geweiht.