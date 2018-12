Bade- und Wellnesseinrichtung in Villach Warmbad knackte die 300.000-Gäste-Marke - ein Plus von 10,75 Prozent.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kärnten Therme Warmbad © KK/Warmbad

Erfreuliche Bilanz für die Kärnten Therme in Villach-Warmbad: Erstmals wurde im Jahr 2017 (jüngste Bilanz) die 300.000-Gäste-Marke geknackt. Mehr als 101.000 Euro mehr an Pachtzins fließen dadurch an die mehrheitlich städtische Besitz-GmbH zurück. „Wir haben bei der Restrukturierung der Verträge eine Gewinnbeteiligung eingearbeitet. 2017 war das bisher erfolgreichste Jahr für die Therme“, freut sich Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).