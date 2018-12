Zwischen 23. und 27. Dezember wurde in ein Drauschiff in Villach eingebrochen. Die unbekannten Täter durchwühlten Laden und Kästen und stahlen vermutlich Getränke und Genussmittel.

Unbekannte Täter sind in ein Ausflugsschiff, das in Villach ankerte, eingebrochen (Archivfoto) © KK

Ein Einbruch in ein Ausflugsschiff, das auf der Drau in Villach vor Anker lag, wurde am Donnerstag bemerkt. Die bisher unbekannten Täter haben in der Zeit von 23. bis 27. Dezember in das Schiff, das bei einer Schiffsanlegestelle stand, eingebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Laden und Kästen im Thekenbereich und stahlen vermutlich Getränke und Genussmittel. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.