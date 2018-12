Facebook

Der Kanzler der Villacher Faschingsgilde Kuno Kunz (Mitte) mit Harald Tscherne (Rotes Kreuz), Claudia Rauter (Wasserrettung), Harald Geissler und Helmut Hausmann (beide Hauptfeuerwache Villach) © kk

Erstmals gibt es beim Villacher Fasching heuer (20. Jänner, 13.30) eine "ÖBB-Sitzung", für die Bahnkarten und Sitzungstickets im Kombipack erhältlich sind. Ein Extrazuckerl hat sich die Gilde für Kärntens Helfer von (Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung, Caritas, pflegende Angehörige und so weiter) einfallen lassen. Für sie kostet die An- und Rücksreise mit dem Zug aus ganz Kärnten elf Euro. Das Freizeitticket ist bei den Vorverkaufsstellen der ÖBB erhältlich. Die Eintrittskarten zur Faschingssitzung sind um minus 20 Prozent ermäßigt und kosten 37 Euro (Saal) bzw. 25 Euro (Balkon). Die Eintrittskarten sind ausschließlich per E-Mail unter info@villacher-fasching.at erhältlich.

Kuno Kunz, Kanzler der Villacher Faschingsgilde: „Der alltägliche Einsatz zahlreicher Helfer ist nicht selbstverständlich. Aus diesem Grund hat sich die Villacher Faschingsgilde in Kooperation mit der ÖBB dazu entschlossen diesen Menschen im Rahmen einer eigenen ÖBB-Sitzung mit einem stark vergünstigten Angebot Danke zu sagen.“

Auch Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, ist zufrieden: „Hilfsorganisationen im Rahmen der ÖBB-Faschingssitzung einzuladen, ist eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit der vielen Helferinnen und Helfer. Es ist schön mit befreundeten Organisationen einmal zusammenzusitzen und zu lachen.“