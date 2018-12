Facebook

Die Geschichte der Bäckerei reicht weit zurück und ist emotional © Oskar Hoeher

Kurz vor Weihnachten war es traurige Gewissheit. Für die Bäckerei Ebner, die einzige Bäckerei in Bad Bleiberg, gibt es keine Zukunft. Geschäftsführer Gunnar Illing schaltete die Öfen am 18. Dezember für immer aus. Elf Mitarbeiter verlieren ihren Job. Die Schließung kommt nicht überraschend, trifft die Betroffenen aber schwer.

Im Oktober heurigen Jahres wurde über das Vermögen der Bäckerei ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betrugen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) 1,2 Millionen Euro, die Aktiva aber auch 1,2 Millionen Euro. Was fehlte, war die Liquidität. Rund 70 Gläubiger und 22 Mitarbeiter - aufgeteilt auf den Standort Bad Bleiberg, den Spar in Afritz und den LKH Kiosk in Villach - waren von der Nachricht betroffen. Die Standorte in Afritz und Villach werden von einer neuen Pächterin weitergeführt, auch die Mitarbeiter können bleiben. Für die Bäckerei gibt es leider keine Zukunft.

"Wir hätten einen Übernehmer gehabt und haben auf ihn vertraut. Das hat aber aus mehreren Gründen leider nicht funktioniert", erklärt Illing. Einen anderen Nachfolger hätte es nicht gegeben.

Die Schließung ist das Ende eines langen Kapitels. Schon vor Jahrzehnten stand die Bäckerei kurz vor dem Aus, damals kämpfte eine Bürgerinitiative für ihr Bestehen.

