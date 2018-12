Facebook

Auf der Gerlitzen gibt es jede Menge Pistenspaß © kk

Zufrieden mit dem Saisonstart zeigen sich die Skigebiete in der Region Villach. "Der Winter ist sehr gut angelaufen, das sonnige und nicht allzu kalte Wetter spielt uns in die Hände und die Pisten sind perfekt. Und wenn man aus der Kanzelbahn aussteigt, ist man mitten im Winter", sagt Markus Ramsbacher, verantwortlich für Marketing und Projektierung auf der Gerlitzen. Insgesamt stehen rund 4000 Parkplätze zur Verfügung. "Aber gerade rund um die Feiertage empfehlen wir jenen, die erst nach zehn Uhr anreisen, die Parkplätze in Klösterle", so Ramsbacher. Die Kanzelbahn öffnet in den Ferien um 8 Uhr und der Kösterle-Sessellift um 8.20 Uhr.

