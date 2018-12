Kleine Zeitung +

Villacher Bauernadvent Villach ist Christkindl-Hauptstadt

Sonntagabend legte Christkind Katharina Loipold am Ufer vor den Drauterrassen an und brachte das Friedenslicht in die Draustadt. Bei der Kindlbescherung am Oberen Kirchenplatz wurden etwa 120 Kinder von der "Gman" beschenkt.