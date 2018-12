Zeitgeschichte live: Verein öffnet die einst geheime Kommandozentrale der NATO bei Tarvis für eine Veranstaltungsreihe in den Weihnachtsferien.

Der Bunker war einst streng geheim © Helmuth Weichselbraun

Heute geht es in der Regel ohne lästigen Stopp über die Grenze nach Italien. Aber das war nicht immer so. Im Gegenteil: Das Kanaltal galt bis Ende des Kalten Krieges um 1990 als brisantes militärische Aufmarschgebiet. Mehr als 150 Bunker sollten das NATO-Mitgliedsland Italien hier vor dem neutralen Österreich, vor allem aber vor Ex-Jugoslawien schützen.

Die damals geheimen Anlagen sind heute dem Verfall preisgegeben. Eine Ausnahme stellt der vom Kanaltaler Heimatforscher-Verein „Landscapes“ gepachtete ehemalige NATO-Kommandobunker "Opera 4" bei Ugovizza dar. „Wir nutzen die Gänge im Berg für Veranstaltungen. Alle sollen sehen, welchen Wert Friedenszeiten haben“, sagt „Landscapes“-Archäologin Anita Pinagli.

Zu Weihnachten, dem Fest des Friedens schlechthin, hat sich "Landscapes" heuer eine ganze Veranstaltungsreihe einfallen lassen. Sie beschäftigt sich vor allem mit dem Brauchtum im Dreiländereck. Bei freiem Eintritt findet am 26. Dezember ab 18 Uhr zum Beispiel ein Spaziergang durch Valbruna statt. "Wir wandeln dabei auf den Spuren der heidnischen und späteren christlichen Rituale zur Wintersonnenwende", erklärt Pinagli.

Am 29. Dezember findet um 17.30 Uhr im Bunker "ein weihnachtlicher Zapfenstreich" mit dem Kärntner Musiker Peter Daberer statt. Über das weitere Programm informiert der Verein auf seiner Facebookseite. Abseits der Veranstaltungen kann die Anlage am 26. und 29. Dezember sowie am 3. Jänner jeweils zwischen 14.30 und 21 Uhr kostenlos besichtigt werden.