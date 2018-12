Facebook

Freie Passwahl im Fernbus © elisabeth peutz

Es ist nach Mitternacht am Grenzübergang Karawankentunnel, als im Fernbus von Triest nach Berlin in gebrochenem Englisch die Durchsage eines Chauffeurs ertönt: „Your Passports. For the police.“ Wenig später gehen zwei junge Soldaten durch den Bus. Sie sammeln die Pässe ab ohne auch nur einen Blick hinein zu werfen. Dann bringen sie sie zur Polizei, die die Dokumente scannt. Die Bussinsassen warten inzwischen im Niemandsland. Lange Zeit passiert nichts.

