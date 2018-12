Facebook

Der Dobratsch zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite © KK/Sandro Putzl

Keine Spur von Weihnachtsfrieden herrscht am Dobratsch. Die Vorbereitungen auf das GTI-Wintertreffen mit möglichen Auswirkungen auf den Naturpark laufen auf Hochtouren. 1700 Autofans haben sich auf Facebook für das Treffen von 3. bis 6. Jänner angekündigt. Wie viele tatsächlich kommen werden, bleibt weiter ungewiss. „Die Buchungslage deutet derzeit darauf hin, dass es nicht so schlimm wird“, besänftigt Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Georg Overs, Tourismuschef der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See bestätigt: „Es gibt fast keine Anmeldungen. Das Treffen scheint, wenn überhaupt, ein Kärntner Thema zu werden.“

