Weniger Weihnachtsgeschäft Das Christkind lässt Villacher Händler heuer im Stich

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Villacher Hauptplatz waren gestern noch einige auf der Suche nach Geschenken. Der Onlinehandel ist aber spürbar © Pacheiner

Das bisherige Weihnachtsgeschäft läuft für den Großteil der Villacher Unternehmer nicht ganz nach Wunsch. Oliver Münzer vom gleichnamigen Laufsportgeschäft in der Italiener Straße spürt es bisher garnicht. „Wir merken leichte Zurückhaltung, auch die Frequenz fehlt. Der Gutscheinverkauf läuft zwar gut, aber wir werden den Umsatz vom Vorjahr nicht erreichen.“ Christoph Karner vom „House of Style“ in der Gerbergasse sagt: „Der Dezember-Umsatz ist nicht so wie im Vorjahr, aber immerhin besser als in den beiden Vormonaten.“ Margit Fian vom Schuhgeschäft Rieder am Hauptplatz ergänzt: „Durch das warme Wetter bleibt vor allem die Saisonware liegen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.