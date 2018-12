Facebook

Ein Roboter nahm den Spatenstich bei Infineon vor © Markus Traussnig

Die eine Ankündigung steht über allen Schlagzeilen, die 2019 schrieb: Infineon investiert in Villach 1,6 Milliarden Euro. Der Halbleiterkonzern lässt in Villach das modernste Chipwerk für die Produktion von 300-Milimeter-Wafern errichten. Mit 3M investiert ein weiterer Industrie-Konzern in Villach. Nach einem Brand im März diesen Jahres werden nun 29 Millionen Euro investiert.

Doch nicht nur die großen Investitionen stärken den Standort Villach und seine Umgebung, auch eine Reihe - im Vergleich zu Infineon - kleinere Investments sorgen für Zuversicht. So hat etwa die Elektronik-Kette Hartlauer in Villach die modernste Filiale Österreichs eröffnet. Für den vielfach geprüften Hauptplatz ein enorm wichtiges Zeichen.

Bereits in wenigen Wochen startet ein Bauprojekt, das gleichzeitig eine logistische Großaufgabe ist: Die HTL Villach wird umgebaut. 21 Millionen Euro werden investiert. Gut zweieinhalb Jahre wird gebaut werden. Am anderen Ende der Stadt wird ebenfalls investiert - Öbau Mössler errichtet um 2,5 Millionen Euro ein modernes Gartencenter.

Auch im Thermen-Resort Warmbad-Villach wird groß investiert. Aktuell fließen 8,5 Millionen in den Warmbaderhof, den Karawankenhof und den Josefinenhof. Das Ressort feierte in diesem Jahr übrigens sein 220-Jahr-Jubiläum.

Über eine Großinvestition konnte man sich auch in Velden freuen. In das Demenzzentrum wurden 10 Millionen Euro investiert. Aufgeschoben aber nicht aufgehoben ist indes eine Investition, die die Infrastuktur im Land nachhaltig verbessern wird: die zweite Röhre des Karawankentunnels. Somit bleibt auch für das Jahr 2019 noch Raum für positive Nachrichten aus der Wirtschaft.