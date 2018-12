Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Offizielle Feuerwerke zu Silvester gibt's nur in Villach und Velden © (c) Fotopool/Wolfgang Jannach (Wolfgang Jannach)

Offizielle Feuerwerke werden in der Silvesternacht ausschließlich in Villach und Velden am Wörthersee abgehalten. In Villach wird das Riesen-Feuerwerk an der Drau um Mitternacht vom Tourismusverband Villach organisiert. Im Strandpark Velden geht's um 23.59 Uhr los.