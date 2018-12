Facebook

Mit weißen Weihnachten wird es auch heuer nichts © Rainer

Während das letzte Adventwochenende für viele im Zeichen der Weihnachtseinkäufe steht, zieht eine milde Westströmung nach Kärnten. "In der Region Villach wird es windig und mild, wodurch sich auch der letzte Schnee in tieferen Lagen verabschieden wird", prognostiziert Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteologie und Geodynamik. "Der Kaltluftsee im Klagenfurter Becken wird sich spätestens am 24. Dezember auflösen. Dadurch erwarten uns an den Weihnachtsfeiertagen Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad plus."