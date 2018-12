25 Zimmern des Internats der Kärntner Tourismusschule in Villach mussten komplett entkernt werden. Land berät über Finanzierung.

25 Zimmern mussten entkernt werden © (c) Hannes Pacheiner

Diese Ungeziefer haben ihren Preis. 25 Zimmern der Kärntner Tourismusschule in Villach mussten inzwischen komplett entkernt werden. Ein Wanzenbefall in den Schlafräumlichkeiten der 130 Schüler wird immer mehr zum Kraftakt.

Im Oktober trat der Befall erstmals auf. Von anfangs drei betroffenen Zimmern hat er sich auf 25 der 80 Räume ausgebreitet. „Wir entkernen alle betroffenen und auch die angrenzenden Zimmer. Kleidung und Bettzeug werden thermisch gereinigt, damit die Schüler einen möglichen Befall nicht mit nach Hause nehmen“, sagt Schuldirektor Gerfried Pirker. Einige Schüler wurden in andere Internate verlegt oder schlafen zu dritt statt zu zweit im Zimmer.

