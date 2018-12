Noch bis 14 Uhr kann man heute den Villacher Advent besuchen. Die Wartezeit auf das Christkind kann man sich auch am Eislaufplatz vertreiben. Die Geschäfte in der Innenstadt haben bis 14 geöffnet.

Der Villacher Adventmarkt lockte heuer zahlreiche Besucher nach Villach © KK/Stadtmarketing

Sechs Hütten und sechs Wirte verpflegen heuer am Villacher Adventmarkt die Tausenden Gäste. Heute ist der letzte Tag, an dem der Adventmarkt am Hauptplatz noch besucht werden kann. Die Adventmarkt-Stände am Hauptplatz haben bis 14 Uhr geöffnet, die Adventhütten der Wirte bis am frühen Abend. Auch der Adventmarkt beim Parkhotel kann noch bis 13 Uhr besucht werden.