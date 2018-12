Die Ursache für den Großbrand des Ziegenhofes in Finkenstein, bei dem 196 Tiere verendet sind, ist weiterhin ungeklärt. Burschenschaft ruft Spendenaktion ins Leben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Stall brannte bis auf die Grundmauern nieder © Hannes Pacheiner

Was in der Nacht auf Dienstag passiert ist, wirkt auf Josef Oschounig aus St. Job bei Fürnitz (Gemeinde Finkenstein) noch immer wie ein Alptraum. Der Anblick auf seinen abgebrannten Ziegenstall holt ihn aber eiskalt in die Realität zurück.

Bis auf die Grundmauern brannte das Lebenswerk des Paares Oschounig - einer der modernsten Ziegenställe Kärntens - nieder. Elf Feuerwehren mit 135 Einsatzkräften löschten die ganze Nacht. Vergebens. 196 Ziegen verbrannten im Feuer, fünf Pferde konnten in letzter Minute gerettet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen auf Hochtouren. Der Stall darf bis zum Abschluss der Erhebungen nicht betreten werden. Noch ist die Ursache völlig unklar, auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere hunderttausend Euro betragen. Auch die toten Tiere gilt es jetzt schnellstmöglich aus der Brandruine zu entfernen.

Mehr zum Thema Großbrand in Finkenstein "Unser ganzes Lebenswerk ging in Flammen auf"

Spendenaktion für die Familie

Der Ziegenstall wurde erst vor zwei Jahren erbaut. Das Paar ging mit den Ziegenmilch-Produkten in den Vollererwerb und steht jetzt vor dem Nichts. Die Anteilnahme in der 124-Seelen-Gemeinde St. Job ist groß. Alle wollen jetzt helfen, anpacken und spenden. Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) hat bereits die Auszahlung einer Soforthilfe veranlasst. "Die Familie lebte von ihren Tieren. Jetzt haben wir ihnen so viel ausbezahlt, dass sie die kommenden Monate über die Runden kommt."

Auf Facebook ruft die Burschenschaft St. Job/Sigmontitsch eine Spendenaktion ins Leben. "Da der Betrieb die Haupteinnahmequelle ist, ist die Existenz der Familie bedroht! Aus diesem Grund möchten wir dich/euch bitten, die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen", schreiben die Mitglieder auf der Facebook-Seite. Der Aufruf wurde hunderte Male geteilt.

Auf Facebook rufen Nachbarn, Freunde und Bekannte zur Hilfe auf Foto © KK/Facebook

Für etwaige Spenden steht im Gasthaus Pranger, in Sigmontitsch, bis Sonntagabend eine Spendenbox. Der gesamte Erlös wird der betroffenen Familie an Heilig Abend übergeben. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet: Ziegenhof Oschounig AT37 3938 1000 0007 3189.

Finkenstein: Fotos vom Großbrand