Am Donnerstag sperrt der neue Billa in Feistritz/Drau auf. Heute eröffnet bereits der angrenzende Billa. Insgesamt entstehen 20 neue Arbeitsplätze.

Der neue Billa in Feistritz/Drau befindet sich direkt an der Villacher Straße © Holzfeind

Feistritz/Drau in Paternion kann sich über einen neuen Nahversorger freuen. Am Donnerstag eröffnet in der Villacher Straße ein Billa. Es ist der sechste Nahversorger alleine in Feistritz. „Einen Kilometer weiter entfernt ist in Feffernitz auch noch ein weiteres Lebensmittelgeschäft“, freut sich Bürgermeister Alfons Arnold (SPÖ). 15 Mitarbeiter darunter zwei Lehrlinge werden in der neuen Filiale beschäftigt sein. Neu eröffnen wird auch ein neuer Standort des Kosmetikfachhandels Bipa – im selben Gebäude wie der neue Billa. Mittwochabend gibt es eine Eröffnungsfeier.