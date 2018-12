Annenheim Feuerwehren standen bei Sauna-Brand im Großeinsatz

Im Haus des Nationalratsabgeordneten Wendelin Mölzer (FPÖ) in Annenheim ist Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Vier Feuerwehren wurden alarmiert.

Dichte Rauchschwaden stiegen in den Nachthimmel auf © Hermann Sobe

Alarm für die Feuerwehren Dienstagabend in Annenheim, Marktgemeinde Treffen. Am Ufer des Ossiacher Sees war in einem privaten Wohnhaus im Bereich der Sauna ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Feuerwehren soll der Sachschaden hoch sein, Personen wurden keine verletzt.