Annenheim Feuerwehren bei Sauna-Brand im Großeinsatz

Dichte Rauchschwaden steigen in den Nachthimmel auf © Hermann Sobe

Alarm für die Feuerwehren Dienstagabend in Annenheim, Marktgemeinde Treffen. Am Ufer des Ossiacher Sees war in einem privaten Wohnhaus im Bereich der Sauna ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Feuerwehren soll der Sachschaden hoch sein, Personen wurden keine verletzt. Die Hausbewohner waren, als das Feuer ausbrach, gerade bei Nachbarn. Der Wohnbereich soll durch die enorme Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Feuerwehren konnten nur mit schwerem Atemschutz in das Gebäude vordringen. "Wir rechnen damit, dass der Einsatz noch bis Mitternacht dauern wird", so ein Feuerwehrmann Dienstagabend.