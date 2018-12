Kleine Zeitung +

Finkenstein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: 200 Ziegen starben in den Flammen

In Finkenstein standen am Montagabend ein Stall und ein Stadl samt einem riesigem Heulager in Vollbrand. Elf Feuerwehren rückten aus. Viele Tiere konnten nicht mehr gerettet werden.