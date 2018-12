Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Wagner gründete die Einrichtung © (c) Hannes Pacheiner

Nach nur drei Monaten Betriebszeit musste die erste Frühkindbetreuung in Villach vergangene Woche schon wieder schließen. Die Gründe dafür sind laut dem Gründer des Vereins "Frühkinder Villach", Josef Wagner, finanzieller Natur. Das Land Kärnten lehnte den Förderantrag der Einrichtung, in der Kinder von 5 bis 20 Uhr betreut werden können, ab. Der Bedarf wäre, so Kindergarteninspektorin Iris Raunig, in Villach nicht gegeben. Auch rechtliche Vorgaben, wie Gruppengröße und Ausbildung der Betreuerinnen, wären nicht erfüllt gewesen. Zudem wies der Magistrat Villach bei einer Überprüfung Mängel der Räumlichkeiten aus.