Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun Helmuth

Dieser Jahreswechsel soll in Erinnerung bleiben. Zum ersten Mal findet heuer in der Villacher Innenstadt auch zu Silvester ein Honky Tonk statt. Mehrere Livebands werden am Rathausplatz, am Hauptplatz und in diversen Lokalen aufspielen.