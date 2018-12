Die Gemeinden Arnoldstein, Feld am See und Weißenstein wurden für ihre innovativen Projekte zum Klimaschutz ausgezeichnet.

Wurde gleich auf Anhieb mit vier „e“ ausgezeichnet: Weißenstein © KK/Land

Dass ausgerechnet Arnoldstein es einmal zu einer Vorzeigegemeinde in Sachen Umweltfreundlichkeit bringt, hätte vor 20 Jahren wohl kaum jemand geglaubt. Damals, nach dem Untergang der BBU, herrschte hier – umwelttechnisch – gesehen, eher Katastrophenstimmung. Umso erfreuter zeigt sich Bürgermeister Erich Kessler (SPÖ), dass man jetzt gleich zweimal ausgezeichnet wurde: Neben dem „European Energie Award in Gold“ erhielt die Gemeinde vom Land Kärnten zum zweiten Mal auch das fünfte „e“ und damit die höchste nationale Auszeichnung für den effizienten Umgang mit Energie sowie der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energieträgern. „Wir sehen in der Umsetzung einer zukunftsfähigen kommunalen Energiepolitik einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Sicherung der Lebensqualität“, sagt Kessler, der mit seiner Gemeinde 2005 als eine der ersten bereit war, beim „e5“-Landesenergieeffizienz-Programm teilzunehmen.