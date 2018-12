Diebstahl in der Nacht auf Sonntag in Villach: Unbekannte Täter brachen Kellerräume in Wohnanlagen auf und nahmen Fahrräder mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unbekannte stahlen mehrere Fahrräder (Symbolfoto) © APA/Hirsch

In Villach wurde in der Nacht auf Sonntag in zwei angrenzende Wohnanlagen eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter stiegen in die Kellerräume ein und stahlen aus mehreren abgetrennten Abteilen insgesamt drei hochpreisige Mountainbikes. Die gestohlenen Fahrräder haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro.