Villach"Selbst fahrendes" Auto blockierte Tiefgaragen-Ausfahrt

Zwischenfall Samstagmittag in einer Tiefgarage in der Villacher Innenstadt: Ein Fahrzeug war aus dem Parkplatz gerollt und blockierte die Ausfahrt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Das fahrzeug wurde zurück in den Parkplatz geschoben und mit Holzkeilen gesichert © Hauptfeuerwache Villach

Nein, das ist kein verfrühter Villacher Faschingsscherz. Die Hauptfeuerwache Villach musste Samstagvormittag zu einem Einsatz in eine Tiefgarage in der Villacher Innenstadt ausrücken, weil sich ein Auto von selbst anderen Fahrzeugen in den Weg gestellt hatte. "Das Auto machte sich selbstständig, rollte aus seinem Abstellplatz und blieb mitten in der Fahrgasse stehen", sagt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.