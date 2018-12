Am Adventmarkt in Velden kommt es immer öfter zu Diebstählen. Die Diebe rempeln ihre Opfer an und ziehen ihnen dann die Brieftaschen aus den Handtaschen.

Schöne Bescherung: Im Gedränge gibt es einen "Rempler" und dann ist das Geld weg © KLZ/Weichselbraun

Am Freitag gegen 19 Uhr kam es am Adventmarkt in Velden am Wörthersee zu zwei Brieftaschendiebstählen. Die bisher unbekannten Täter ziehen in der Menschenmenge durch vorheriges Anrempeln den Opfern die Brieftaschen aus den Handtaschen.