Die Finanzpolizei griff neun illegal beschäftigte Arbeiter auf, ein Teil von ihnen ist auch illegal in Kärnten (Symbolfoto) © Fuchs/Kleine Zeitung

Auf einer Baustelle in Velden hat die Kärntner Finanzpolizei am Donnerstag neun illegal beschäftigte Serben verhaftet. Die Männer hatten sich als bulgarische Arbeiter ausgegeben. Doch sämtliche Dokumente waren gefälscht, wie Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs am Freitag bekannt gab. Die Serben arbeiteten nicht nur illegal, ein Teil von ihnen hielt sich auch illegal in Kärnten auf. Die Männer wurden verhaftet und von der Polizei ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.