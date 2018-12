Villach Der Wochenmarkt hat zwei neue Standler

Facebook

Pober, Selitsch, Petschar, Otmar Felsberger, Wolfgang Kavaler und Kuglitsch (von links) © KK/Oskar Höher

Noch einmal regionaler und gesünder will der Villacher Wochenmarkt mit zwei neuen Fieranten in das neue Jahr starten. „Wir haben sowohl die Firma Kärntnermilch als auch die Arnoldsteiner Naturpark-Bäckerei Selitsch gewinnen können“, berichtet Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP). Die Neuzugänge werden am prominenten Stand beim östlichen Halleneingang, an dem bisher von Alexandra Aufegger ein Getränkeausschank betrieben wurde, verköstigen.