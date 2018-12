Facebook

Die Kunst- vermittlerin ist nebenbei dreifache Mama und DJane © Pacheiner

Frau Dueller, verzeihen Sie die Frage: Haben die Kärntner Kulturtreibenden einen „Vogel“?

SIMONE DUELLER: Vermutlich Ja. Die Frage ist, ob sie einen größeren Vogel haben als Kulturtreibende anderswo. Weil Kulturtreibende generell Dinge machen, die rational nicht erklärbar sind: Sie betreiben viel Aufwand, bekommen wenig Entlohnung, haben schlaflose Nächte. Das ist überall so, aber Kärnten war immer eine Herausforderung. Hierzulande braucht es noch mehr Einsatz der Kulturtreibenden. In den letzten 20 Jahren wurde ihre Arbeit nicht immer gefördert, oft bekämpft. Aber: In der Wüste blühen die schönsten Blumen. Das, was in Kärnten realisiert wird, ist dafür voller Idealismus und Leidenschaft.

