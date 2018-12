Bange Stunden gab es heuer einige in Villach. Zwei vermisste Kinder wurden von Einsatzkräften gefunden. Dazu kommen Hausbrände, Unfälle, persönliche Tragödien und ein okkultes Mörder-Trio.

Aus diesem Schacht in Villach-Landskron wurde der fünfjährige Bub Anfang April geborgen © Santner

Stundenlang schrie ein fünfjähriger Bub am 9. April um Hilfe. Er war gemeinsam mit einem 56-jährigen Sozialarbeiter in einen 20 Meter tiefen Brunnenschacht in Landskron bei Villach gestürzt. Nach vielen bangen Stunden des Ausharrens, wurden die Hilfeschreie des Buben gehört. 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und anderen Organisationen hatten nach den beiden gesucht. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Einsatzkräfte schließlich auf den mit Gestrüpp überwucherten Brunnenschacht. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, das Kind konnte im Rahmen der stundenlangen Rettungsaktion gerettet werden.