In einen Verkehrsunfall verwickelt wurde Mittwochmittag ein Streifenwagen der Polizei. Ein 57-jähriger Polizeibeamter hatte auf einer Gemeindestraße beim Ausfahren aus einem Hof eine 77-jährige Radfahrerin übersehen.

Die Verletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © Weichselbraun

Zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr mittags auf einer Gemeindestraße in Arnoldstein. Ein 57-jähriger Polizist wollte aus einem Hof ausfahren und übersah, so die Pressestelle der Landespolizeidirektion, eine 77-jährige Pensionistin, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Es kam zur Kollision. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.