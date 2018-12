Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die örtliche Fahndung verlief negativ © Weichselbraun

Ein 88-jähriger Pensionist aus der Gemeinde Arnoldstein wurde am Mittwoch um 09.15 Uhr auf dem Gehsteig neben der Kärntner Bundesstraße auf Höhe der Apothekergasse in Arnoldstein von einem 30 bis 40 Jahre alten Mann auf Italienisch mit osteuropäischem Akzent angesprochen. Der Unbekannte, bekleidet mit einer hellbraunen Winterjacke, sagte, er würde gerne eine Zwei-Euro-Münze in zwei Ein-Euro-Münzen umwechseln, da er diese für ein Telefonat benötigen würde.