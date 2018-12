Parkplatzsperre bei Maria Gail, Polizeikontrollen rund um den Faaker See und Sperre der Alpenstraße: Stadt Villach hält an Maßnahmenpaket für GTI-Treffen fest.

GTI-Fans lassen sich vom Schnee nicht abhalten © Hermann Sobe

Seit Wochen steht ein mögliches GTI-Wintertreffen von 3. bis 6. Jänner vom Wörther- bis zum Faaker See zur Diskussion. In einer eigenen Facebook-Gruppe haben fast 10.000 Menschen Interesse bekundet, 1500 wollen fix teilnehmen. Das Treffen wäre – neben dem Haupttreffen und je einem Vor- und Nachtreffen – bereits die vierte GTI-Veranstaltung in einem Jahr. Die Stadt Villach präsentiert jetzt ein Maßnahmenpaket, das sich teilweise schon bewährt hat und teilweise neue Pläne vorsieht.