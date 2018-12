Arneitz-Chef Johann Pressinger über seine Gastfreundlichkeit beim GTI-Treffen, die Idylle am Faaker See und seine Pläne für das Wintertreffen.

Johann Pressinger ist Chef vom Arneitz am Faaker See © Hannes Pacheiner

Für Jänner kündigt sich ein GTI-Wintertreffen an. Wird der Arneitz auch zu dieser Jahreszeit Anlaufstelle Nummer Eins am Faaker See sein?

JOHANN PRESSINGER: Der Arneitz hat über Winter geschlossen und das wird auch so bleiben. Ob der Parkplatz genützt wird, kann ich noch nicht sagen. Touristiker und Behörden haben mich gebeten, diesen für das Treffen zu öffnen. Ich habe aber keine Bewachung und kann die Sicherheit auf dem Gelände so nicht sicherstellen.

